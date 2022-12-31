Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе «Тур де Ски», Нисканен стал 57-м

В Валь-Мюстаире (Швейцария) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Спринт, свободный стиль. 1,5 км, мужчины. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.54,5.

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 1,05 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,51.

4. Бен Огден (США) +2,33.

5. Михал Новак (Чехия) +2,70.

6. Яник Рибли (Швейцария) +2,97.

7. Валерио Гронд (Швейцария) +4,23.

8. Рено Же (Франция) +4,65.

Из неожиданных итогов пролога стоит отметить непопадание в следующий раунд норвежца Эмиля Иверсена (45), британца Эндрю Масгрэйва (62) и финна Ийво Нисканена (57).