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Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе «Тур де Ски», Нисканен стал 57-м

Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе «Тур де Ски», Нисканен стал 57-м
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В Валь-Мюстаире (Швейцария) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Спринт, свободный стиль. 1,5 км, мужчины. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.54,5.
2. Лука Шанава (Франция) — отставание 1,05 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,51.
4. Бен Огден (США) +2,33.
5. Михал Новак (Чехия) +2,70.
6. Яник Рибли (Швейцария) +2,97.
7. Валерио Гронд (Швейцария) +4,23.
8. Рено Же (Франция) +4,65.

Из неожиданных итогов пролога стоит отметить непопадание в следующий раунд норвежца Эмиля Иверсена (45), британца Эндрю Масгрэйва (62) и финна Ийво Нисканена (57).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 1, Фаль Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
31 декабря 2022, суббота. 14:25 МСК
Окончено
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