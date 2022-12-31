Юлия Ступак обратилась к болельщикам в преддверии Нового года
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) обратилась к болельщикам в честь наступления Нового года в социальных сетях. Также лыжница опубликовала видео, в котором собраны памятные для неё моменты, произошедшие с ней в 2022 году.
«Даже малая часть этого года не вместилась сюда. Всех с наступающим! А теперь разбегаемся резать салаты и смотреть «Тур де Ски»», — подписала видео Ступак.
27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.
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