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«Это скандал». Петтер Нортуг возмутился открытием «Тур де Ски»

«Это скандал». Петтер Нортуг возмутился открытием «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг раскритиковал начало многодневки «Тур де Ски», первый этап которого проходит в Фаль Мюстайр (Швейцария). Соревнования начались со спринтерских гонок свободным стилем. У женщин выиграла местная лыжница Надине Фендрих, у мужчин – пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

«Это скандал, лишнее доказательство того, что мы движемся в неверном направлении. Мы не должны так начинать соревнования, если хотим представить «Тур де Ски» как продукт. Если в Фаль Мюстайр не могут придумать ничего лучше, чем двухчасовой пролог, то FIS должна искать другое место для проведения», — приводит слова Нортуга TV2.

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