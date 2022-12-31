FIS ответила на критику Нортуга по поводу формата пролога «Тур де Ски»
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Рейс-директор FIS (Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда) Михал Лэмплот отреагировал на критику старта многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии, поступившую от двукратного олимпийского чемпиона, норвежца Петтера Нортуга. Нортуг остался недоволен тем, что квалификационные забеги как у мужчин, так и у женщин были растянуты и продлились более двух часов.
«Я не понимаю. Есть веская причина, по которой мы поступили таким образом. Речь идёт о безопасности. У нас есть несколько сложных участков на трассе, и мы хотим, чтобы соревнования прошли безопасно и честно для всех. Это является причиной, по которой лыжники не стартуют вместе. Я не могу принять его комментарий», — приводит слова Лэмплота TV2.
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