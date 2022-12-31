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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Клебо — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Клебо — второй
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В Фаль-Мюстайре (Швейцария) завершилcя финал мужского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победу по итогам гонки одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, опередивший на финишной прямой итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал ещё один норвежец, Синдре Бьёрнестад Скар.

Общий зачёт Кубка мира – 2022/2023 у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) – 786 очков.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 682.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 557.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 455.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 442.
6. Ришар Жув (Франция) – 438.
7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.
8. Михал Новак (Чехия) – 402.
9. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 381.
10. Вильям Порома (Швеция) – 381.

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