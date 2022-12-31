Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо выиграл первый спринт «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо выиграл первый спринт «Тур де Ски»
Комментарии

В Фаль Мюстайре (Швейцария) завершилась первая гонка традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. В финальном забеге спринта свободным стилем у мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, опередивший на финишной прямой итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал ещё один норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 1-й этап. Фаль Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Спринт, 1.4 км. Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.00,98.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18.
3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,19.
4. Михал Новак (Чехия) +3,39.
5. Ришар Жув (Франция) +3,41.
6. Лука Шанава (Франция) +28,66.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 1, Фаль Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
31 декабря 2022, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:00.9
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.2
3
Синдре Бьёрнестад Скар
Норвегия
+2.2
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022