Йоханнес Клебо выиграл первый спринт «Тур де Ски»
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В Фаль Мюстайре (Швейцария) завершилась первая гонка традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. В финальном забеге спринта свободным стилем у мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, опередивший на финишной прямой итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал ещё один норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 1-й этап. Фаль Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Спринт, 1.4 км. Свободный стиль. Финал
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.00,98.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18.
3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,19.
4. Михал Новак (Чехия) +3,39.
5. Ришар Жув (Франция) +3,41.
6. Лука Шанава (Франция) +28,66.
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