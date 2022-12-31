Йоханнес Клебо выиграл первый спринт «Тур де Ски»

В Фаль Мюстайре (Швейцария) завершилась первая гонка традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. В финальном забеге спринта свободным стилем у мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, опередивший на финишной прямой итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал ещё один норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 1-й этап. Фаль Мюстайр, Швейцария

Мужчины. Спринт, 1.4 км. Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.00,98.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18.

3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +2,19.

4. Михал Новак (Чехия) +3,39.

5. Ришар Жув (Франция) +3,41.

6. Лука Шанава (Франция) +28,66.