«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Фендрих лидирует, Дальквист — вторая

Швейцарская лыжница Надине Фендрих вышла в лидеры женского зачёта «Тур де Ски» после победы в финале женского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки в Фаль-Мюстайре (Швейцария). На второй позиции зачёта расположилась шведка Майя Дальквист. Бронзовый призёр спринтерской гонки Лотта Уднес Венг занимает третье место.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2:22.

2. Майя Дальквист (Швеция) +0,11.

3. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +0,17.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,17.

5. Фрида Карлссон (Швеция) +0,19.

6. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0,21.

7. Катержина Янатова (Чехия) +0,32.

8. Лаура Гиммлер (Германия) +0,34.

9. Софи Крель (Германия) +0,37.

10. Джулия Керн (США) +0,39.