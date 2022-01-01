Елена Вяльбе высказала пожелания российским лыжникам на 2023 год

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), глава Ассоциации лыжных видов спорта России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе обратилась с новогодними пожеланиями к своим подопечным.
«Желаю российским лыжникам и лыжницам в новом году здоровья, успехов и отличных спортивных результатов!» — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В 2022 году российские лыжницы и лыжники завоевали золотые олимпийские медали в эстафетах, а Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Лидер женской команды Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира.
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