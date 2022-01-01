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Елена Вяльбе высказала пожелания российским лыжникам на 2023 год

Елена Вяльбе высказала пожелания российским лыжникам на 2023 год
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), глава Ассоциации лыжных видов спорта России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе обратилась с новогодними пожеланиями к своим подопечным.

«Желаю российским лыжникам и лыжницам в новом году здоровья, успехов и отличных спортивных результатов!» — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В 2022 году российские лыжницы и лыжники завоевали золотые олимпийские медали в эстафетах, а Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Лидер женской команды Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира.

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