Нортуг поздравил Большунова, Устюгова и других успешных лыжников с Новым годом

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг поздравил победителей лыжной многодневки «Тур де Ски» последних лет: Александра Большунова, Сергея Устюгова, Йоханнеса Клебо, Дарио Колонью и Мартина Йонсруда Сундбю — с новым 2023 годом.

Фото: Соцсети Петтера Нортуга

При этом Нортуг привёл рейтинг побед в гонках «Тур де Ски», намекнув Клебо, что тому предстоит выиграть ещё одну гонку, чтобы сравняться с рекордом, принадлежащим Нортугу (13). Петтер выиграл «Тур де Ски» в 2015 году.

Историческая победа Клебо может произойти уже 1 января 2023 года, когда Йоханнес выйдет на старт гонки с общего старта классическим стилем. Если победить ему не удастся, то у Клебо будет ещё пять попыток в рамках нынешнего «Тур де Ски». Например, 6 января его ждёт спринт классическим стилем, а спринтерские гонки на «Тур де Ски» Йоханнес пока не проигрывал ни разу.