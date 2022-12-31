Йоханнес Клебо ответил на вопрос о резонансном жесте после финиша

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос о своём жесте, который он сделал после победы в коньковом спринте на «Тур де Ски». Когда он финишировал, то демонстративно отвернулся от боровшегося с ним итальянца Федерико Пеллегрино и покачал головой.



«Что это за сообщение? Я не пытаюсь что-то сказать, а стараюсь держать рот на замке. Я сделал то, что должен был, а дальше переключил всё внимание на сохранение энергии для завтрашней гонки», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Ранее Йоханнес сказал: «Я не люблю проигрывать лыжные гонки. И когда сегодня у меня появилась возможность взять реванш (у Пеллегрино), мне не терпелось это сделать».

Ранее двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Никлас Дюрхауг отметил, что Клебо был немного высокомерным.