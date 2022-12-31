Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо ответил на вопрос о резонансном жесте после финиша

Йоханнес Клебо ответил на вопрос о резонансном жесте после финиша
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос о своём жесте, который он сделал после победы в коньковом спринте на «Тур де Ски». Когда он финишировал, то демонстративно отвернулся от боровшегося с ним итальянца Федерико Пеллегрино и покачал головой.

«Что это за сообщение? Я не пытаюсь что-то сказать, а стараюсь держать рот на замке. Я сделал то, что должен был, а дальше переключил всё внимание на сохранение энергии для завтрашней гонки», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Ранее Йоханнес сказал: «Я не люблю проигрывать лыжные гонки. И когда сегодня у меня появилась возможность взять реванш (у Пеллегрино), мне не терпелось это сделать».

Ранее двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Никлас Дюрхауг отметил, что Клебо был немного высокомерным.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023