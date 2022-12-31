Хальфварссон ударил соперника кулаком по лицу и объяснил свои действия

Шведский лыжник Калле Хальфварссон принёс извинения швейцарцу Валерио Гронду за удар кулаком по лицу после финиша четвертьфинала конькового спринта на «Тур де Ски».



«Я не хотел его бить. Просто споткнулся, а затем моя рука дёрнулась вперёд. Если вы увидите Валерио, то передайте ему привет и мои извинения, потому что это было совершенно непреднамеренное действие. Он не совершал какие-то плохие поступки в прошлом, ничего такого», — сказал Хальфварссон в интервью Expressen.



Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а третье — норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Хальфварссон финишировал третьим в своём четвертьфинале, немного проиграв Гронду и Полу Голбергу, и не смог пробиться в следующий раунд.

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