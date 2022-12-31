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Хальфварссон ударил соперника кулаком по лицу и объяснил свои действия

Хальфварссон ударил соперника кулаком по лицу и объяснил свои действия
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон принёс извинения швейцарцу Валерио Гронду за удар кулаком по лицу после финиша четвертьфинала конькового спринта на «Тур де Ски».

«Я не хотел его бить. Просто споткнулся, а затем моя рука дёрнулась вперёд. Если вы увидите Валерио, то передайте ему привет и мои извинения, потому что это было совершенно непреднамеренное действие. Он не совершал какие-то плохие поступки в прошлом, ничего такого», — сказал Хальфварссон в интервью Expressen.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а третье — норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Хальфварссон финишировал третьим в своём четвертьфинале, немного проиграв Гронду и Полу Голбергу, и не смог пробиться в следующий раунд.

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