Гронд: Хальфварссон подъехал сзади и ударил меня — это небольшой инцидент

Швейцарский лыжник Валерио Гронд прокомментировал эпизод, произошедший после финиша четвертьфинального забега конькового спринта на «Тур де Ски».



Гронд пересёк финишную черту первым, после чего его сзади кулаком по голове ударил швед Калле Хальфварссон, который затем извинился и подчеркнул, что это получилось случайно.



«Я плохо понял, что произошло. Хальфварссон подъехал сзади и ударил меня. Но это был всего лишь небольшой инцидент. Я долго смотрел на него? Это в моём стиле. Я участвую в психологической игре. Так что я не был зол, ничего подобного. Никакой вражды, всё спокойно», — приводит слова Гронда Expressen.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а третье — норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Хальфварссон финишировал третьим в своём четвертьфинале, немного проиграв Гронду и Полу Голбергу, и не смог пробиться в следующий раунд.