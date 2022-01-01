«Ты монстр». Фрида Карлссон обратилась к Фендрих, которая выиграла третий спринт подряд
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Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон эмоционально отреагировала на третью победу подряд в спринтерской гонке швейцарки Надине Фендрих. Она случилась на первом этапе «Тур де Ски», который проходит в Валь-Мюстаире (Швейцария). Карлссон в данной гонке заняла пятое место.
«Ты просто монстр», — прокричала Карлссон после финиша.
«Она сегодня была машиной, правда. Она начинает работать с самого старта и чуть не получает отрыв уже на первом круге. Она настоящий крепкий орешек», — приводит слова Карлссон VG.
«Она играет с нами, делает то, что хочет. Она находится в максимальной форме. Особенно здесь, на высоте она очень хороша», — присоединилась к похвале Карлссон норвежка Лотта Уднес Венг.
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