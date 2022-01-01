Норвежка Тириль Венг выиграла коньковую гонку преследования на 1-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг. Для спортсменки это первая победа на уровне Кубка мира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 28.51,3.

2. Кетту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,4 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,6.

4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1,9.

5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +21,8.

6. Катарина Хенниг (Германия) +41,9.

Отметим, что стартовавшая в гонке первой швейцарка Надине Фендрих финишировала девятой с отставание в более минуты.