Тириль Уднес Венг одержала первую в карьере личную победу на уровне Кубка мира

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг одержала первую в карьере личную победу на уровне Кубка мира.

Это произошло на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-Мюстаире (Швейцария). Венг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 28.51,3.

2. Кетту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,4 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,6.

4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1,9.

5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +21,8.

6. Катарина Хенниг (Германия) +41,9.

Отметим, что на данный момент Тириль возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.