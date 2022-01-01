Тириль Уднес Венг одержала первую в карьере личную победу на уровне Кубка мира
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг одержала первую в карьере личную победу на уровне Кубка мира.
Это произошло на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-Мюстаире (Швейцария). Венг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 28.51,3.
2. Кетту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,4 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,6.
4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1,9.
5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +21,8.
6. Катарина Хенниг (Германия) +41,9.
Отметим, что на данный момент Тириль возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.
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