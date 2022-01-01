Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 1-м этапе «Тур де Ски», Голберг стал вторым

В Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после вчерашней победы в спринте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 10,2 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +10,2.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28,0.

5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +29,6.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +33,4

7. Вильям Порома (Швеция) +33,8.

8. Михал Новак (Чехия) +34,1.

9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +34,7.

10. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +35,2.