Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству побед на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо одержал 13-ю победу в рамках многодневки «Тур де Ски», тем самым сравнявшись по данному показателю с соотечественником – двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом.
На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022.
Текущие соревнования для Клебо стали четвёртыми в карьере. На них он одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 10,2 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +10,2.
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