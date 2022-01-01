Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству побед на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо одержал 13-ю победу в рамках многодневки «Тур де Ски», тем самым сравнявшись по данному показателю с соотечественником – двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом.

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022.

Текущие соревнования для Клебо стали четвёртыми в карьере. На них он одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 10,2 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +10,2.