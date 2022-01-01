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«Примерила на себя костюм Снегурочки». Наталья Непряева опубликовала новогодние фото

«Примерила на себя костюм Снегурочки». Наталья Непряева опубликовала новогодние фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях фото с празднования Нового года.

«С Новым годом. Встретили праздник в кругу семьи. Примерила на себя костюм Снегурочки», — подписала снимки Непряева.

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Непряева заняла первое место, завоевав «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772). Наталье удалось завоевать трофей, несмотря на отстранение от заключительных этапов КМ. Также в прошлом сезоне Непряева выиграла «Тур де Ски».

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