Клебо высказался о победе в гонке преследования «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Этап проходит в Валь-Мюстаире (Швейцария).

«Это первый раз, когда мне удалось не начинать с погони. Так что можно забрать это с собой как положительный момент», — приводит слова Клебо TV2.

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022.



Текущие соревнования для Клебо стали четвёртыми в карьере. На них он одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023.