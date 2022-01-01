Венг, Карлссон и Нисканен лидируют в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Норвежка Тириль Уднес Венг, шведка Фрида Карлссон и финка Кертту Нисканен занимают лидирующие позиции в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023 после двух гонок. Напомним, спортсменки завершили спринт и гонку преследования.
«Тур де Ски» — 2022/2023
Общий зачёт. Женщины
1–3. Тириль Венг (Норвегия) — 31.13,0.
1–3. Фрида Карлссон (Швеция) — то же время.
1–3. Кертту Нисканен (Финляндия) — то же время.
4. Анне Кальво (Норвегия) — отставание +2,0.
5. Лотта Венг (Норвегия) +22,0.
6. Катарина Хенниг (Германия) +42,0.
7. Рози Бреннен (США) +45,0.
8–9. Надине Фендрих (Швейцария) +1.03,0.
8–9. Хейди Венг (Норвегия) +1.03,0.
10. Астрид Слинд (Норвегия) +1.04,0.
Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится гонка на 10 км классическим стилем.
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