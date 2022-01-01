«Тур де Клебо». Нортуг — о победе Йоханнеса в гонке преследования «Тур де Ски»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.
«Тур де Клебо», — написал Нортуг в «Твиттере».
«Полный контроль Клебо. Впечатляюще. Нужно контролировать гонку с самого начала, как это сделал сегодня Клебо. Он твёрдо стоит на пути к ещё одному триумфу в «Тур де Ски», — приводит слова Нортуга TV2.
Клебо одержал две победы на первом этапе «Тур де Ски» — 2022/2023. Он выиграл спринт и гонку преследования. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.
Комментарии
- 1 января 2023
-
19:45
-
19:30
-
18:40
-
18:05
-
18:00
-
17:30
-
17:08
-
16:30
-
15:55
-
15:43
-
14:56
-
14:32
-
12:21
-
11:30
-
01:12
-
00:47
-
00:21
- 31 декабря 2022
-
23:42
-
23:14
-
22:59
-
22:42
-
22:39
-
22:05
-
21:30
-
21:05
-
20:22
-
19:14
-
19:01
-
18:43
-
18:19
-
18:08
-
17:38
-
17:29
-
16:34
-
16:31
Партнерский контент