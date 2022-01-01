«Тур де Клебо». Нортуг — о победе Йоханнеса в гонке преследования «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.

«Тур де Клебо», — написал Нортуг в «Твиттере».

«Полный контроль Клебо. Впечатляюще. Нужно контролировать гонку с самого начала, как это сделал сегодня Клебо. Он твёрдо стоит на пути к ещё одному триумфу в «Тур де Ски», — приводит слова Нортуга TV2.

Клебо одержал две победы на первом этапе «Тур де Ски» — 2022/2023. Он выиграл спринт и гонку преследования. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.