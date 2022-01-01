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Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Анне Кальво — вторая

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Анне Кальво — вторая
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Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг.

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 540.
2. Анне Кальво (Норвегия) — 533.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 523.
4. Катарина Хенниг (Германия) — 495.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 468.
6. Джессика Диггинс (США) — 460.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 408.
8. Хейди Венг (Норвегия) — 400.
9. Эбба Андерсон (Швеция) — 394.
10. Рози Бреннен (США) — 338.

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