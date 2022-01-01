Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Анне Кальво — вторая

Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг.



Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 540.

2. Анне Кальво (Норвегия) — 533.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 523.

4. Катарина Хенниг (Германия) — 495.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 468.

6. Джессика Диггинс (США) — 460.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 408.

8. Хейди Венг (Норвегия) — 400.

9. Эбба Андерсон (Швеция) — 394.

10. Рози Бреннен (США) — 338.