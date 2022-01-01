Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Клебо — восьмой

Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте.
Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 528.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 483.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 461.
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 415.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 401.
6. Вильям Порома (Швеция) — 394.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 375.
8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 330.
9. Фридрих Мох (Германия) — 310.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 294.
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