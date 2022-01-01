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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Венг — первая, Диггинс — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Венг — первая, Диггинс — вторая
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Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022-2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 975.
2. Джессика Диггинс (США) — 739.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 676.
4. Надине Фендрих (Швейцария) — 654.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 652.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 576.
7. Анне Кальво (Норвегия) — 576.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 559.
9. Майя Дальквист (Швеция) — 536.
10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 521.

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