Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Венг — первая, Диггинс — вторая

Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг.



Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022-2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 975.

2. Джессика Диггинс (США) — 739.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 676.

4. Надине Фендрих (Швейцария) — 654.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 652.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 576.

7. Анне Кальво (Норвегия) — 576.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 559.

9. Майя Дальквист (Швеция) — 536.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 521.