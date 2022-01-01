«Я боялся умереть». Иверсен — о падении на «Тур де Ски»
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о падении во время гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, Иверсен финишировал 35-м.
«Думаю, я пролетел десять метров, я был как Гранеруд (прыгун на лыжах с трамплина. — Прим. «Чемпионата») в его лучших проявлениях. Было волнительно, я получил много адреналина, но немного боялся умереть потом, потому что очень много людей мчалось со всех сторон.
С ума сойти, что никто это не поймал, потому что было хорошее телевизионное зрелище (улыбается)», — приводит слова Иверсена VG.
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