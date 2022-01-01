Клебо: я должен сделать всё возможное, чтобы опередить Нортуга по победам на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о том, что он сравнялся по количеству побед на «Тур де Ски» с соотечественником – двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом.
«Я получил сообщение от Петтера (Нортуга. — Прим. «Чемпионата») в этом году. Он был счастлив, что удерживал рекорд до 2022 года. Теперь я достал его в 2023 году, и, надеюсь, у меня ещё есть несколько лет, так что теперь я должен сделать всё возможное, чтобы опередить его. Это хороший способ начать 2023 год», — приводит слова Клебо VG.
Текущие соревнования для Клебо стали четвёртыми в карьере. На них он одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023.
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