«Сам пройди, идиот». Фрида Карлссон ответила на критику финского эксперта
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Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на критику её выступлений, которую высказал трёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам финн Яри Исомется.
«Я знаю, что мои лучшие гонки получаются, когда я сильно отрываюсь. Когда у меня хороший день, я могу поддерживать этот темп по ходу всей трассы. Я всегда иду на это. Может быть, это моя позиция.
Не знаю, достигла ли бы я таких вершин, если бы не осмелилась сделать ставку с самого начала. В какой-то момент я могла бы извлечь выгоду из другой тактики, но это были бы не лучшие мои дни. Я бы предпочла две победы и семь восьмых мест, чем одну и девять третьих.
Что я могу ему ответить? Тогда пройди сам, идиот (смеётся)», — приводит слова Фриды Карлссон Еxpressen.
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