«Сам пройди, идиот». Фрида Карлссон ответила на критику финского эксперта

Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на критику её выступлений, которую высказал трёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам финн Яри Исомется.

«Я знаю, что мои лучшие гонки получаются, когда я сильно отрываюсь. Когда у меня хороший день, я могу поддерживать этот темп по ходу всей трассы. Я всегда иду на это. Может быть, это моя позиция.



Не знаю, достигла ли бы я таких вершин, если бы не осмелилась сделать ставку с самого начала. В какой-то момент я могла бы извлечь выгоду из другой тактики, но это были бы не лучшие мои дни. Я бы предпочла две победы и семь восьмых мест, чем одну и девять третьих.



Что я могу ему ответить? Тогда пройди сам, идиот (смеётся)», — приводит слова Фриды Карлссон Еxpressen.