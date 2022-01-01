Пеллегрино: если норвежцам не нравится «Тур де Ски», пусть переключат канал

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о критике формата «Тур де Ски».

«Я так много слышал о Норвегии за последние десять лет. Вы выигрываете всё и каждый раз находите что-то, что вам не нравится. На мой взгляд, мы, спортсмены, делаем всё, что можем, — всё возможное в каждой гонке. А если им не нравится развлечение, то пусть переключат канал и дадут смотреть другим.



Единственный способ сделать лыжные гонки интереснее — это иметь больше подготовленных спортсменов. Да, это скучно, например, Хансу Кристеру Холунду, который не может попасть в топ-30 в спринте. Но если мы хотим, чтобы наиболее подготовленный спортсмен стал победителем «Тур де Ски», то это правильный путь. Эта программа «Тур де Ски» сбалансирована», — приводит слова Пеллегрино VG.