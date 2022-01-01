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Йоханнес Клебо отреагировал на критику формата «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо отреагировал на критику формата «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о критике формата «Тур де Ски»

«Сейчас нет смысла рассуждать об этом, программа задана. Всегда можно задавать вопросы о том, можно ли было сделать формат сложнее. В следующем году вы сможете менять тур как хотите, так как тот сезон без чемпионатов», — приводит слова Клебо VG.

Текущие соревнования для Клебо стали четвёртыми в карьере. На них он одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

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