Хейди Венг расплакалась после гонки. Она может досрочно завершить «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Хейди Венг заплакала после вопроса о первой победе её сестры, Тириль Уднес Венг, на уровне Кубка мира. Также Хейди рассказала, что не уверена в том, что будет выступать до окончания лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Не знаю, что сказать, я начинаю плакать. Я получаю от неё большую поддержку.



Не уверена, что делать. Посмотрим, стоит ли проходить весь тур. Нужно немного подумать, чтобы понять, стоит ли оно того. Я не собиралась выступать на всех соревнованиях в прошлом году и была очень рада, что поступила так. В этом году я настроена скептически. Я хочу выступить на чемпионате мира, и тогда было бы глупо облажаться и вдруг не попасть туда.



Так что я двигаюсь день за днём. Но, по крайней мере, я еду в Оберстдорф. Потом посмотрим, поеду ли я в Валь-ди-Фьемме, хотя мне там очень нравятся склоны», — приводит слова Хейди Венг VG.