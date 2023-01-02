Олимпийская чемпионка Богатай жёстко упала. Её унесли на носилках после неудачного прыжка

Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай неудачно упала после исполнения прыжка в первом раунде турнира в Любно об Савиньи (Словения). Её вынесли со стадиона на носилках и доставили в больницу. Предположительно, она повредила левое колено. Об этом сообщил Siot.

Богатай прыгнула на 89,5 метра, но приземлилась неудачно. Три года назад она упала в Планице (Словения), серьёзно повредив правое колено, что потребовало операции и длительной реабилитации. Сейчас спортсменка получила травму всего за полтора месяца до главного события сезона — домашнего чемпионата мира.

Богатай является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе золотые медали были завоёваны спортсменкой на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.