Олимпийская чемпионка Богатай жёстко упала. Её унесли на носилках после неудачного прыжка
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Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай неудачно упала после исполнения прыжка в первом раунде турнира в Любно об Савиньи (Словения). Её вынесли со стадиона на носилках и доставили в больницу. Предположительно, она повредила левое колено. Об этом сообщил Siot.
Богатай прыгнула на 89,5 метра, но приземлилась неудачно. Три года назад она упала в Планице (Словения), серьёзно повредив правое колено, что потребовало операции и длительной реабилитации. Сейчас спортсменка получила травму всего за полтора месяца до главного события сезона — домашнего чемпионата мира.
Богатай является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе золотые медали были завоёваны спортсменкой на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
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