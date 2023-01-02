«Что это, чёрт побери?» Порома возмутился, что норвежцы не помогали ему догонять Клебо

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал своё поведение на финише гонки преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», когда спортсмен закричал: «Что это, чёрт побери?», отбросив свои палки.
«Я бы сказал, что это совершенно нормальное поведение с моей стороны (смеётся). Мне кажется, в группе было больше тех, кто мог бы помогать и поднимать скорость. Но в основном работали я и Калле (Хальфварссон. — Прим. «Чемпионата»). Это грустно, думаю, мы могли бы взять ещё несколько секунд у них впереди.
Обращался ли я к ним на финише? В основном я просто разговаривал сам с собой. О каких лыжниках идёт речь? Фамилий называть не буду», — приводит слова Поромы Еxpressen.
Победителем гонки стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, Порома финишировал седьмым. В группе с Вильямом и Калле было несколько норвежцев.
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