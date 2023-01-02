В Норвегии ответили на подозрения шведов в приказе работать командой на Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на высказывание своего шведского коллеги Андерса Бистрёма, который заявил, что норвежцы намеренно не догоняли своего соотечественника Йоханнеса Клебо на финише гонки преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Шведские лыжники Калле Хальфварссон и Вильям Порома после гонки также остались недовольны действиями спортсменов из Норвегии. Они считали, что соперники ехали слишком медленно.

«С моей стороны не было такого тактического указания. Ребята говорят, что это Порома ехал так быстро, что они не могли за ним угнаться», — цитирует норвежского специалиста Expressen.

Клебо в итоге выиграл гонку. Он одержал две победы на первом этапе «Тур де Ски» — 2022/2023. Он выиграл спринт и гонку преследования. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.