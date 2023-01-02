Иверсен — о возможном завершении карьеры: всё не просто плохо, а хуже, чем плохо

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможном завершении карьеры. В прологе «Тур де Ски» спортсмен не прошёл квалификацию, финишировав на 50-й позициию

Раньше я получал удовольствие от лыж, а теперь всё не просто плохо. Теперь всё хуже, чем плохо. У меня нет проблем с плохими гонками, если они происходят не так часто. Но в прологе я финишировал 50-м. Это не просто плохой день, он абсолютно черный. Тяжело, когда я не понимаю, почему ничего не получается. Я хочу многое сделать в жизни. Нет желания выступать, если будут такие результаты", — цитирует Иверсена SVT Sport.

Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.