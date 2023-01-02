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«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание второго этапа, календарь соревнований

«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание второго этапа, календарь соревнований
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Престижный турнир по лыжным гонкам «Тур де Ски» в самом разгаре. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго этапа лыжной многодневки.

«Тур де Ски», 2-й этап. Оберстдорф, Германия

3 января

13:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (женщины).
16:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (мужчины).

4 января

13:10 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (женщины) – «Матч ТВ».
16:25 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (мужчины) – «Матч ТВ».

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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