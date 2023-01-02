Дарио Колонья: «Тур де Ски» — для спринтеров. Необходимо что-то менять

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья высказался о необходимости изменения формата «Тур де Ски».
«Мы всегда можем что-то улучшить. «Тур де Ски» создан для спринтеров, тех, кто хорош в коротких форматах. Те, кто бегают на дистанции, имеют мало возможностей для создания отрыва, в то время как спринт легко может дать вам целую минуту запаса.
FIS пытается пробовать иной формат, но это непросто. Возможно, потребуется ещё несколько длинных этапов для изменения системы, но нужно что-то менять. Например, всегда заканчивать Тур восхождением на Альпе Чермис. Я думаю, что это хорошо»
Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.
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