Ришар Жув эмоционально раскритиковал организаторов «Тур де Ски»

Французский лыжник Ришар Жув опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен остался недоволен организаторами лыжной многодневки «Тур де Ски».

«47 минут езды до места проведения гонки, мне кажется, немногие страны планируют так трассы. Сегодня на месте гонки было нечего есть, нам пришлось искать ресторан по дороге, а затем ещё искать дорогу к месту проживания.« Серьезно, вы не шутите? Грустно видеть, в каком направлении движется наш спорт в последние годы», — написал Жуве в социальных сетях.

Второй этап многодневки «Тур де Ски» стартует 3 января. Триумфатором первой части стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший две гонки. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.