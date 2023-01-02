Пеллегрино: гонка преследования удалась с тактической точки зрения

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино прокомментировал результаты завершившейся вчера гонки преследования на 1-м этапе «Тур де Ски» и оценил свой прогресс в дистанционных гонках.

«Я думаю, что сегодня была отличная гонка с точки зрения управления энергией. Моя цель состояла в том, чтобы не оставлять слишком много сил в начале, чтобы не рисковать заплатить в конце и не принести слишком много в следующих гонках. Так что я наилучшим образом распределил свои силы на первых двух кругах, стараясь сохранить тот же отрыв от Клебо и ожидая, что кто-то придет сзади. Голберг приблизился на третьем круге, так что я этим воспользовался и атаковал. На последнем круге я сказал, давай попробуем, подиум теперь был у меня в кармане, и я хотел попробовать и занять второе место. Жалко, что мне совсем немного не хватило до фотофиниша, но меня всё устраивает. Даже на дистанции я смог показать себя с тактической точки зрения», — приводит слова Пеллегрино Fond Italia.