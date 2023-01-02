«Считаю, виноваты оба». Вяльбе — о столкновении между Устюговым и Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала недавнее столкновение между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в гонке на этапе Кубка России.
«Если вы имеете в виду падение спортсменов на лыжне — я уже высказала своё мнение и Сергею, и Саше, и их тренерам. Считаю, что в случившемся виноваты оба. На самом деле никогда не поверю, что Устюгов умышленно спровоцировал столкновение. Теоретически мы сейчас можем с вами рассуждать о том, что именно должен предпринять атлет, если уже дотронулся до лыж соперника и чувствует, что ситуация способна усугубиться — но в гонке ведь всё происходит очень быстро. Иногда [даже] мгновенно. Скорость у обоих спортсменов была большой, эту скорость нужно было поддерживать. Саша уже со спуска ехал с Сергеем плечом к плечу, хотя я, честно говоря, так и не поняла, для чего вообще было нужно это делать», — приводит слова Вяльбе RT.
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