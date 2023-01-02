Вяльбе: наша цель — 2026 год, и мы к ней идём

Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась о стартовавшем сезоне, заявив о планомерной подготовке российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года.

«Все без исключения заточены на результат. Если у кого-то из девочек в той или иной гонке что-то не складывается, рыдают так, словно не попали в первую десятку Кубка мира. Каждому из спортсменов я в своё время уже сказала: не нужно преждевременно посыпать голову пеплом. Наша цель — 2026 год, и мы идём к этой цели. В этом плане у нас сейчас точно такой же подготовительный сезон, как были раньше. Поэтому все пашут на тренировках, все стараются показать высокий результат для того, чтобы через три с половиной года быть в олимпийской команде», — приводит слова Вяльбе RT.