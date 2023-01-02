Вяльбе раскритиковала выбор Дацюка лучшим спортсменом России 2018 года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор экс-хоккеиста сборной России Павла Дацюка лучшим спортсменом России 2018 года.

«Знаете, в 2018-м мне было жутко неприятно и обидно. Мы вернулись из Пхёнчхана с самым большим количеством олимпийских наград, пусть среди них и не было золота, но спортсменом года был назван не Саша Большунов, а Павел Дацюк. Да, хоккеисты в том году стали олимпийскими чемпионами, но Дацюк, при всём к нему уважении, не забил решающую шайбу в финале, не сделал чего-то выдающегося. Большунов же выходил на каждую гонку — и каждую из этих гонок заканчивал с медалью» — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

Напомним, Павел Дацюк был капитаном российской команды в Пхёнчхане.