Вяльбе раскритиковала выбор Дацюка лучшим спортсменом России 2018 года
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор экс-хоккеиста сборной России Павла Дацюка лучшим спортсменом России 2018 года.
«Знаете, в 2018-м мне было жутко неприятно и обидно. Мы вернулись из Пхёнчхана с самым большим количеством олимпийских наград, пусть среди них и не было золота, но спортсменом года был назван не Саша Большунов, а Павел Дацюк. Да, хоккеисты в том году стали олимпийскими чемпионами, но Дацюк, при всём к нему уважении, не забил решающую шайбу в финале, не сделал чего-то выдающегося. Большунов же выходил на каждую гонку — и каждую из этих гонок заканчивал с медалью» — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».
Напомним, Павел Дацюк был капитаном российской команды в Пхёнчхане.
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