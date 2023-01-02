Экс-глава комитета FIS заявил, что несколько человек выступали против отстранения России

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, ранее являвшийся главой комитета лыжных гонок в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), высказался о том, как принималось решение об отстранении россиян от международных стартов.
«Как правило, мы существуем в своём маленьком спортивном «пузыре», и вдруг нам предлагают подумать, стоит ли нам продолжать соперничать с кем-то. Тогда ракурс резко меняется. Наши взгляды и убеждения отражают то, откуда мы родом, какое у нас прошлое. Мы должны уважать это. Я принимаю и уважаю тот факт, что некоторые члены комитета активно поддерживали участие россиян, и что при этом Скандинавия была резко на другой стороне спора», — приводит слова Ульванга VG.
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