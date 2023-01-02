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Бывший глава комитета FIS ответил на вопрос, когда Россия вернётся на Кубок мира

Бывший глава комитета FIS ответил на вопрос, когда Россия вернётся на Кубок мира
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Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, ранее являвшийся главой комитета лыжных гонок в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), ответил, когда россияне смогут вернуться на международную арену.

«Понятия не имею. Что-то должно произойти либо с политической системой, либо с ходом военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Если брать в расчёт аргумент о безопасности, то сейчас всё так же опасно, как было в марте в Хольменколлене. Ничего не изменилось. Я очень надеюсь, что ситуация нормализуется, что русские вернутся, всё вернётся в нормальное русло и мы сможем разговаривать друг с другом по-людски. То, что происходит сейчас, просто печально.

Создаётся впечатление, что правление FIS ждёт решения МОК, а потом пойдёт за ним. Кажется, есть какие-то подвижки, но процесс может занять очень много времени», — приводит слова Ульванга VG.

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