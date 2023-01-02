«Целую вас». Юлия Ступак опубликовала красивое селфи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях красивое селфи.

«Целую вас», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.

Ранее Юлия чётко заявила, что не собирается завершать карьеру. «В 2016 году спорт и любимые люди вытащили меня из такой эмоциональной задницы. И вы реально думаете, что я просто так возьму и уйду? Я знаю, для чего я здесь. Я чётко знаю свои задачи», — сказала лыжница.