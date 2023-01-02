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Вегард Ульванг считает, что отстранение российских лыжников не скажется на доходах FIS

Вегард Ульванг считает, что отстранение российских лыжников не скажется на доходах FIS
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Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, ранее являвшийся главой комитета лыжных гонок в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), оценил влияние отстранения россиян на доходы FIS.

«Если к нам присоединятся такие большие и экономически сильные страны, как Германия, наше благосостояние повысится. Если вернётся Россия, которая является великой лыжной державой, экономика поднимется. Но при этом нет катастрофы в том, что Россия сейчас не участвует. Однако мы сильно зависим от климата: беговыми лыжами можно заниматься только там, где есть зима и снег. Таких стран не так много.

Россия – самая большая холодная страна в мире. От начала до Владивостока у них зима. У них даже больше лыжников, чем у нас, в Норвегии. Их отсутствие реально является большой проблемой. Это очень большая страна с сильной экономикой, а поскольку лыжные гонки являются у них популярным видом спорта, наш спорт имеет рынок и за пределами Скандинавии. Но, к сожалению, внешний климат сейчас намного холоднее, чем во время холодной войны», — приводит слова Ульванга Dagbladet.

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