«Я был шокирован». Клебо — о погодных условиях в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о погодных условиях в Оберстдорфе.

«У меня был шок, когда я бежал прошлым вечером. Я надел тренировочную форму и куртку Super. Разминка была шокирующей.

Несколько лет назад я видел здесь лыжную гонку, где трасса была ещё короче. В прошлом году не было разговоров о том, что снега слишком мало. Он будет меняться от года к году. Мы просто должны быть к этому готовы», — приводит слова Йоханнеса Клебо TV2.

В немецком Оберстдорфе пройдёт второй этап «Тур де Ски». 3 января состоятся гонки с раздельным стартом, а 4 января пройдут гонки преследования. На первом этапе Клебо одержал две победы подряд — в коньковом спринте и гонке преследования классическим стилем. Соответственно, Йоханнес является лидером «Тур де Ски» — 2023.