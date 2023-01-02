Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Менеджер сборной Норвегии: хотелось бы натурального снега и настоящей зимы

Менеджер сборной Норвегии: хотелось бы натурального снега и настоящей зимы
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался о погодных условиях в Оберстдорфе.

«Я никогда не видел это место таким зелёным и бесснежным, как сейчас. У нас было несколько чрезвычайно тёплых дней во время ЧМ здесь, но тогда же хватало снега. Такого, как сейчас, я никогда раньше не видел.

Спортсмены одеваются по погоде, но не в подобных условиях мы желали бы бегать в будущем. Нам хотелось бы натурального снега и настоящей зимы», — приводит слова Бьервига NRK.

В немецком Оберстдорфе пройдёт второй этап «Тур де Ски». 3 января состоятся гонки с раздельным стартом, а 4 января пройдут гонки преследования. Напомним, ранее российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях.

Новость по теме
«Я был шокирован». Клебо — о погодных условиях в Оберстдорфе
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Лыжи •••

Источник: NRK

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023