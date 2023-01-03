Карлссон и Клебо объяснили, почему не делятся своими тренировками

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон и пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказали, почему не публикуют свои тренировки в популярном приложении Strava, в отличие от ряда ведущих спортсменов мира.
По словам Карлссон, она опасается, что погоня за лучшим временем и «победа» на Strava сделает все сессии тяжёлыми, что она выйдет за пределы баланса между тяжёлыми и спокойными сессиями.
«Я не могу. Если бы я была на Strava, я бы слишком много тренировалась», — сказала Карлссон в интервью NRK.
В отличие от Карлссон, у Клебо есть профиль на Strava, однако он закрытый. Это означает, что другие не могут видеть, что он регистрирует в приложении.
«На самом деле меня это не беспокоит, но я не совсем вижу в этом пользу. Я не нуждаюсь в том, чтобы записывать собственные тренировки», — сказал Клебо.
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