«Это просто безумие». Шведские лыжники — о трассе в Оберстдорфе в +15

Ряд лыжников сборной Швеции оказались шокированы погодными условиями и состоянием трассы в Оберстдорфе (Германия), где должны пройти очередные гонки «Тур де Ски».

В данный момент в месте проведения соревнований около 15 градусов выше нуля.

«Это просто безумие, что сейчас 2 января — а кажется, что апрель и весенняя гонка. Будем надеяться, что трассу смогут подготовить», — сказала двукратная чемпионка мира в командном спринте Майя Дальквист в интервью Aftonbladet.

«Это будет особенный, другой вид соревнований», — солидарен с соотечественницей Вильям Порома.

Калле Хальфварссон считает, что такая погода непременно приведёт к разного рода инцидентам во время гонки.

«Уверен, что кто-нибудь упадёт. Трасса очень рыхлая, её нужно посыпать селитрой», — заявил лыжник.

Гонки второго этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе должны пройти 3-4 января.