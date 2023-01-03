«Это просто безумие». Шведские лыжники — о трассе в Оберстдорфе в +15

Ряд лыжников сборной Швеции оказались шокированы погодными условиями и состоянием трассы в Оберстдорфе (Германия), где должны пройти очередные гонки «Тур де Ски».
В данный момент в месте проведения соревнований около 15 градусов выше нуля.
«Это просто безумие, что сейчас 2 января — а кажется, что апрель и весенняя гонка. Будем надеяться, что трассу смогут подготовить», — сказала двукратная чемпионка мира в командном спринте Майя Дальквист в интервью Aftonbladet.
«Это будет особенный, другой вид соревнований», — солидарен с соотечественницей Вильям Порома.
Калле Хальфварссон считает, что такая погода непременно приведёт к разного рода инцидентам во время гонки.
«Уверен, что кто-нибудь упадёт. Трасса очень рыхлая, её нужно посыпать селитрой», — заявил лыжник.
Гонки второго этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе должны пройти 3-4 января.
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