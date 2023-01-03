Гонки Кубка Скандинавии с участием сильнейших шведских лыжниц отменены из-за мороза
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Соревнования по лыжным гонкам в финском Рованиеми в рамках Кубка Скандинавии на следующих выходных отменены из-за экстремальных погодных условий.
По информации NRK, в месте проведения соревнований ожидается падение температуры до -27 градусов.
По словам организаторов, новые даты проведения соревнований будут определены позже. Предел холода для гонок установлен на отметке минус 17 градусов.
В соревнованиях должны были принять участие несколько именитых шведских лыжниц: Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Линн Сван и Йонна Сундлинг.
Андерссон, которая выиграла первый этап Кубка мира в Руке, заразилась коронавирусом в конце декабря и пропустила «Тур де Ски».
Гонки в Рованиеми должны были пройти с 6 по 8 января.
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